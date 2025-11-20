Las obras para urbanizar en A Coruña la plaza Hernansáez comenzarán a mediados de diciembre

Las obras que permitirán urbanizar la plaza José María Hernansáez en O Castrillón ya tienen fecha de inicio. El Concello ha anunciado que los trabajos arrancarán en la segunda semana del mes de diciembre.

Esta mañana, la concelleira de Infraestruturas e Mobilidade, Noemí Díaz, se reunió con representantes vecinales para avanzar el calendario de actuaciones. El proyecto, que cuenta con un millón de euros de presupuesto, fue consensuado con los residentes este mismo año para poder adecuar el resultado a sus necesidades, sobre todo en materia de accesibilidad.

Este aspecto es especialmente relevante en el barrio de O Castrillón, que por su orografía y pendientes, además de un gran número de vecinas y vecinos de edades avanzadas, necesita actuaciones que permitan garantizar la accesibilidad.

La obra de la plaza creará nuevos recorridos peatonales, espacios de ocio y áreas verdes. La concelleira indicó que este será "un cambio substancial, que permitirá gañar unha superficie pública de calidade e responderá a unha das demandas históricas do Castrillón".

El acta de traza de los trabajos se firmará en los próximos días, como paso previo a las obras. La adjudicataria, Jardinería Arce, empezará su labor en los primeros días de diciembre con las tareas topográficas y de marcado de servicios.

Más obras en O Castrillón

Paralelamente, el solar ubicado entre las calles Cerca y Antonio Ríos también será protagonista de actuaciones. Aquí se está urbanizando parcialmente un sector de la parcela que cuenta con derechos de edificación para crear una pequeña plaza con mobiliario urbano y arbolado.

Además, en su entorno se construirá un nuevo trecho de acera para facilitar la accesibilidad peatonal entre ambas calles.