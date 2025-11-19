La Diputación de A Coruña alerta del auge de discursos machistas como el fenómeno 'tradwife' en el 25N

La Diputación de A Coruña centra el 25N en los nuevos discursos machistas sobre la falacia de la libre elección de roles de género tradicionales. El Área de Igualdad de la institución provincial promoverá un ciclo de talleres, una jornada monográfica y editará unidades didácticas y contenido audiovisual.

Así lo ha informado este miércoles la diputada de Igualdad, Sol Agra, que presentó hoy la campaña de la Diputación de A Coruña por el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este año, la institución pone el foco en los nuevos discursos, herramientas y estéticas que alimentan las violencias machistas, desde la manosfera hasta el fenómeno coquette, las llamadas tradwives o los ataques y manipulaciones realizados mediante el uso de inteligencia artificial.

La Diputación alerta de que estas corrientes, cada vez más presentes entre la juventud, consolidan una peligrosa idealización de la sumisión, los roles de género considerados tradicionales y la desigualdad.

Durante la presentación, Sol Agra subrayó que "la violencia contra las mujeres sigue siendo estructural y diaria", y advirtió del avance de discursos negacionistas que "pretenden presentar como elección o estilo de vida lo que realmente es machismo; pero no son inocentes: forman parte de una estrategia que intenta invertir los avances conquistados y desactivar el feminismo".

La diputada puso el acento en la importancia de dotar al sistema educativo de contenidos transversales en igualdad para fomentar el pensamiento crítico y dotar de presupuestos a las políticas públicas con perspectiva feminista para contrarrestar estos discursos y garantizar que la juventud acceda a información veraz y segura.

La campaña provincial incluye una jornada con ponencias dedicadas a las nuevas violencias, así como un circuito de talleres intergeneracionales que se desarrollarán de forma presencial en diez ayuntamientos de la provincia.

El programa se completa con la edición de unidades didácticas dirigidas a la adolescencia y también a personas adultas, con el objetivo de ofrecer herramientas educativas que permitan identificar, comprender y combatir estas formas de violencia. Además, se elaborarán diferentes contenidos gráficos y audiovisuales, como reels, infografías y otros materiales divulgativos que estarán disponibles en la web defronte.gal.

Sol Agra destacó que "poner fin a la violencia machista es un objetivo irrenunciable y prioritario" y reafirmó el compromiso de la Diputación en la protección de los derechos de las mujeres en todos los ayuntamientos de la provincia.

La institución reclama medidas políticas que favorezcan la prevención a través de la educación en igualdad y recursos públicos que garanticen atención integral, acompañamiento y reparación a las víctimas, al tiempo que llama a toda la sociedad a mantenerse firme frente a quienes pretenden frenar o revertir los avances en igualdad.