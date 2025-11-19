El Concello multa con 3.000 euros a una cafetería de A Coruña con orden de retirar la terraza

En un momento en el que la nueva normativa de terrazas sigue en estado de elaboración, la Xunta de Gobierno Local aprobó este miércoles la apertura de un expediente sancionador contra una cafetería de la plaza de Santa Catalina en A Coruña con una multa total de 3.000 euros por dos infracciones "muy graves" relacionadas con la instalación de una terraza ilegal en la vía pública.

La propuesta sancionadora aprobada por el gobierno local fija dos multas de 1.500 euros cada una. La primera de ellas se debe a la instalación continuada de una terraza sin disponer de autorización municipal. La cual se le negó en su día al carecer el local del título urbanístico necesario para ejercer la actividad de hostelería.

Y la segunda por desobediencia a los agentes de la Policía Local, que en varios informes a lo largo de 2025 constataron que la terraza seguía instalándose cada día pese a las advertencias. Estos ordenaban su retirada, mientras que la cafetería hacía caso omiso.

Los informes municipales señalan que la terraza ocupaba "la mayor parte de la acera y del paso destinado a peatones", dificultando la accesibilidad y generando varias quejas de vecinos.

Además, el local cuenta con una orden de cese definitivo y precinto dentro de un expediente urbanístico previo, lo que hace imposible regularizar la terraza en ningún escenario.

Retirada inmediata del mobiliario

Junto a la multa total de 3.000 euros, la Xunta de Gobierno Local acordó una medida cautelar de retirada inmediata de la terraza: mesas, sillas, sombrillas y mamparas deberán desaparecer de la vía pública en un plazo de dos días desde la notificación del acuerdo.

Si el negocio incumple este requerimiento, el Concello procederá a retirar el mobiliario de forma subsidiaria, trasladándolo a los almacenes municipales. El coste del operativo, junto con las sanciones, deberá ser asumido por la empresa. Transcurrido un mes sin que el material sea recogido, pasará a considerarse residuo urbano.

Si bien, el local en cuestión dispone desde este miércoles de un plazo de quince días hábiles para presentar alegaciones. Si la empresa no formula ninguna, la incoación pasará directamente a propuesta de resolución.