El Puerto da Coruña licita un suministro eléctrico 100% renovable para todas sus instalaciones

El Puerto de A Coruña ha concedido a la empresa energética coruñesa bualá el contrato para suministrar electricidad 100% renovable a todas sus instalaciones, entre ellas la Torre de Hércules y los faros de la Costa de Morte.

El contrato, valorado en 2.238.306,99 euros, tendrá la duración de un año, con posibilidad de prórroga e incluye la iluminación de la Torre de Hércules, el faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo y Patrimonio de la Humanidad; el faro de Mera y la red de señales marítimas de la Costa da Morte, como los faros de Cabo Vilán, Fisterra y Touriñán. Además, abarcan las dársenas de A Coruña y Arteixo, los edificios portuarios y el alumbrado público.

La licitación se adjudicó a bualá por ser la oferta más económica y más ventajosa en términos de precio. Este acuerdo refuerza la apuesta del Puerto de A Coruña por la sostenibilidad y la transición energética.

Rubén Vales, CEO de la compañía destacó: "Que sea una empresa coruñesa la que lleve energía limpia a la Torre de Hércules es un motivo de orgullo y una prueba de que Galicia tiene empresas capaces de hacerse un hueco en el mercado".