El proyecto Coruña Marítima llega este viernes a la ciudad de Nueva York

El proyecto Coruña Marítima cruza el Atlántico y será presentado este viernes, 21 de noviembre, en Nueva York, como ejemplo de colaboración institucional para el desarrollo de la fachada marítima de la ciudad. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado serán los encargados de exponer la iniciativa.

Coruña Marítima fue seleccionada para participar como caso de éxito en la Conferencia Mundial de la Asociación Internacional Ciudades y Puertos como ejemplo de colaboración pública y de participación ciudadana.

La conferencia, que se celebra en Nueva York desde el 19 de noviembre bajo el título 'Puertos, ciudades, clima: cooperar para innovar y adaptarse', abordará cómo las ciudades portuarias están respondiendo a los retos globales como el cambio climático, la transición energética, la gobernanza inclusiva o la resiliencia urbana.

La alcaldesa y el presidente de la Autoridad Portuaria explicarán conjuntamente el modelo de gobernanza de Coruña Marítima como ejemplo de colaboración institucional, y darán a conocer el proceso participativo que se desarrolló en la ciudad de forma previa a la licitación del Máster Plan que definirá el futuro de la ciudad. También abordarán en detalle las bases estratégicas del proyecto que darán lugar al rediseño de la fachada marítima interior de la ciudad.

En esta conferencia se pondrán en común las estrategias para crear ciudades portuarias resilientes, se compartirán casos de éxito de movilidad sostenible e integración urbana-portuaria y se analizarán en detalle proyectos innovadores que se están desarrollando en Nueva York y en otras ciudades de Canadá o Países Bajos.

Entre los ponentes destacan Sarah Kapnick, experta en clima y finanzas, o Andrew Kimball, CEO de la New York City Economic Development Corporation (NYCEDC), que explicarán las iniciativas de integración urbana, sostenibilidad e innovación portuaria que se están desarrollando en la ciudad de Nueva York.

Encuentro con profesionales de A Coruña

La alcaldesa y el presidente de la Autoridad Portuaria aprovecharán la visita para mantener un encuentro de trabajo con coruñeses y coruñesas que están desarrollando su actividad profesional en la ciudad norteamericana.

De esta forma podrán compartir los retos de futuro de la ciudad con perfiles como Susana Martínez-Conde Profesora en la Universidad Estatal de Nueva York, especialista en oftalmología y neurología—, Juana Fernández —Ingeniera en Microsoft y gallega reconocida entre las 100 mujeres más influyentes de Galicia—, Sandra Barral —Investigadora en genética y Alzheimer en la Universidad de Columbia—, Vera García Outeiral —Posdoctoral en Columbia, trabaja en terapias para carcinoma hepatocelular—, Álex Maroño Porto —Periodista, editor asociado en The Atlantic— o Sergio Pardo López —Arquitecto en el Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York—.