La niebla en A Coruña provoca retrasos a primera hora en el Aeropuerto de Alvedro

La densa niebla que cubrió A Coruña a primera hora de este martes ha provocado incidencias en el aeropuerto de Alvedro. El primer vuelo de la mañana, procedente de Madrid ha sufrido retrasos en su aterrizaje, y una salida con destino a la capital también se ha visto afectada.

El vuelo de Air Europa procedente de Madrid, que tenía previsto aterrizar en A Coruña a las 07:50 horas, no pudo tomar tierra a la hora estimada debido a la escasa visibilidad. La aeronave sobrevoló el aeródromo durante varios minutos hasta que, finalmente, pudo aterrizar con retraso a las 07:57 horas.

También está resultando afectada la salida del vuelo de Air Europa hacia el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, programado para despegar a las 08:35 horas.

La escasa visibilidad en el aeropuerto podría seguir afectando a la llegada y salida de más vuelos a lo largo de la mañana.