La Fundación Amancio Ortega ampliará el centro Ricardo Baró de Aspronaga en Oleiros (A Coruña)
La inversión de cerca de doce millones de euros permitirá construir dos nuevos módulos residenciales que mejorarán la atención a menores y adultos con grandes necesidades de apoyo
La Fundación Amancio Ortega y Aspronaga firmaron esta mañana en A Coruña el convenio de colaboración que permitirá ampliar el centro residencial Ricardo Baró, ubicado en el Ayuntamiento de Oleiros.
El acuerdo supone una aportación de doce millones y medio de euros destinada a la construcción y equipamiento de dos nuevos módulos residenciales.
En el acto participaron Nicanor Álvarez Álvarez, presidente de Aspronaga, y Flora Pérez Marcote, presidenta de la Fundación Amancio Ortega, quienes destacaron la importancia de una infraestructura que reforzará la atención integral a personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas.
Desde 1989, el centro Ricardo Baró ofrece servicios sanitarios, terapéuticos y de inclusión social a más de 70 residentes. Con la ampliación, el complejo incorporará dos módulos que alojarán a 26 nuevas personas, diferenciando espacios para 10 menores tutelados por el centro y 16 adultos con grandes necesidades de apoyo.
Las nuevas instalaciones sumarán 7.000 metros cuadrados entre habitaciones, áreas comunes y zonas ajardinadas.
La actuación se basa en el modelo de Atención Centrada en la Persona (ACP), que promueve una intervención individualizada y la convivencia en grupos reducidos y homogéneos.
El objetivo es mejorar la calidad de vida, el bienestar y la autonomía de los usuarios, reforzando al mismo tiempo los programas de rehabilitación física y cognitiva.
Aspronaga, con más de seis décadas de historia, acompaña actualmente a más de 350 personas con discapacidad intelectual en Galicia, ofreciendo servicios educativos, residenciales, de apoyo familiar, inclusión laboral y ocio.