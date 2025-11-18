La Fundación Amancio Ortega ampliará el centro Ricardo Baró de Aspronaga en Oleiros (A Coruña)

La Fundación Amancio Ortega y Aspronaga firmaron esta mañana en A Coruña el convenio de colaboración que permitirá ampliar el centro residencial Ricardo Baró, ubicado en el Ayuntamiento de Oleiros.

El acuerdo supone una aportación de doce millones y medio de euros destinada a la construcción y equipamiento de dos nuevos módulos residenciales.

En el acto participaron Nicanor Álvarez Álvarez, presidente de Aspronaga, y Flora Pérez Marcote, presidenta de la Fundación Amancio Ortega, quienes destacaron la importancia de una infraestructura que reforzará la atención integral a personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas.

Desde 1989, el centro Ricardo Baró ofrece servicios sanitarios, terapéuticos y de inclusión social a más de 70 residentes. Con la ampliación, el complejo incorporará dos módulos que alojarán a 26 nuevas personas, diferenciando espacios para 10 menores tutelados por el centro y 16 adultos con grandes necesidades de apoyo.

Las nuevas instalaciones sumarán 7.000 metros cuadrados entre habitaciones, áreas comunes y zonas ajardinadas.

La actuación se basa en el modelo de Atención Centrada en la Persona (ACP), que promueve una intervención individualizada y la convivencia en grupos reducidos y homogéneos.

El objetivo es mejorar la calidad de vida, el bienestar y la autonomía de los usuarios, reforzando al mismo tiempo los programas de rehabilitación física y cognitiva.

Aspronaga, con más de seis décadas de historia, acompaña actualmente a más de 350 personas con discapacidad intelectual en Galicia, ofreciendo servicios educativos, residenciales, de apoyo familiar, inclusión laboral y ocio.