Los bomberos de A Coruña rescatan a tres personas en tres domicilios por caídas de sus moradores

Los bomberos del parque de Agrela han tenido que acometer en las últimas horas tres salidas para rescatar a tres personas caídas en el interior de sus domicilios y que, a consecuencia de los golpes, no podían reincorporarse.

Así, según consta en el parte de servicio, a las 18:05 se desplazaron hasta la Avenida de Santa Cristina para atender a una persona caída en el interior de su casa, que pedía auxilio. Accedieron al mismo por una ventana de corredera, sin causar desperfectos.

La persona se encontraba caída al lado de su cama y fue atendida por el 061, sin necesidad de proceder a su traslado a un centro hospitalario.

Ya por la mañana, a las 10:45, se desplazaron hasta la Ronda de Outeiro, para acceder a través de una apertura forzada a un domicilio para rescatar a su morador tras pedir auxilio. En este caso, el 061 determinó su traslado a un centro hospitalario.

Un poco antes, a las 10:34, tuvieron que llevar a cabo el mismo procedimiento en Feáns, en la urbanización Obradoiro, sin necesidad de ser trasladada a hospital la persona herida.