Los bomberos de A Coruña liberan a un paciente del Abente y Lago con la cabeza atrapada en una verja

Los bomberos de A Coruña han tenido que intervenir a primera hora de esta mañana en el rescate de una persona de avanzada edad en el Hospital Abente y Lago de A Coruña.

El incidente ocurrió a las 06:30 horas de esta mañana, tal y como recoge el informe de los bomberos, cuando la persona, ingresada en el centro hospitalario, intentaba escapar de su interior y terminó introduciendo la cabeza por una verja, quedando atrapada en el proceso.

Los servicios sanitarios requirieron la ayuda de los bomberos para liberarla, que se desplazaron en un furgón hasta el hospital. Finalmente, en el dispositivo participaron 3 bomberos para liberar al paciente.