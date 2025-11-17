Herida una mujer de 73 años en A Coruña tras ser atropellada en un paso de cebra en Cuatro Caminos

Archivo-Imagen del momento posterior al accidente en la calle Río de Monelos @EloyTP

Una mujer de 73 años ha sido trasladada al CHUAC este mediodía tras sufrir un atropello en el paso de cebra de la calle Río de Monelos, en el barrio de Cuatro Caminos.

Según han detallado fuentes de la Policía Local, el suceso se produjo alrededor de las 14:00 horas de este lunes, cuando la mujer cruzaba por un paso de peatones sin regular poco antes de llegar al túnel de la citada calle.

En ese momento fue arrollada por un vehículo, resultando herida leve. Aunque no presentaba lesiones de gravedad aparentes, se solicitó su traslado al centro hospitalario de referencia para una valoración médica.

La calle tuvo que ser cortada tras el atropello y hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, el equipo de Atestados y profesionales de Urxencias Sanitarias.

Cabe recordar que hace exactamente una semana, el pasado 10 de noviembre, un motorista resultaba herido también en esta calle.