El fiscal general del Estado en A Coruña: "Debemos ser los solucionadores de problemas, no los creadores"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha abogado por una justicia que se acerque a la ciudadanía para ser "solucionadores de problemas y no creadores". También ha demandado cambiar el modelo de justicia penal para que la instrucción de los procesos penales la asuma el Ministerio Público.

"Es ineludible un cambio, la única forma de perseguir las nuevas maneras de delincuencia es que la investigación la asuma la Fiscalía, no porque los jueces de instrucción no sean capaces sino porque tenemos que dar respuesta a fenómenos que tienen que trascender lo local", ha recalcado.

Lo ha hecho en el acto de toma de posesión de la nueva fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró. En su intervención, ante miembros de la carrera fiscal y judicial, representantes políticos y otras autoridades, en la sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ha apelado a la colaboración institucional y ha reivindicado el trabajo del Ministerio Público.

"Llegando a cada rincón", ha recalcado para destacar que el valor de la Fiscalía es "servir a los ciudadanos". Esto es para pedir, no obstante, avanzar en la modernidad de esta institución. "Que a veces se nos niega con determinados perjuicios", ha lamentado.

Mientras, ha considerado "sana" la renovación en el ámbito judicial, ante el cambio en la Fiscalía Superior de Galicia por retiro del predecesor de Eiró.

"Necesitamos despojarnos un poco de algún ropaje que nos aleja de la ciudadanía, de la gente, necesitamos acercarnos y ser los solucionadores de problemas no los creadores de problemas, ese debe ser nuestro empeño", ha señalado también.