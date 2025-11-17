Detenido en A Coruña un hombre por herir con un arma blanca a otra persona en una cafetería

Un hombre ha sido detenido esta mañana en A Coruña por un delito de lesiones tras agredir a otra persona. El suceso tuvo lugar en una cafetería de la ronda de Outeiro, cerca del número 230, cuando una pelea entre dos clientes terminó con la intervención de la Policía Nacional

El detenido agredió al otro cliente con un arma blanca cuando pasaban las 07:00 horas de esta mañana. La víctima tuvo que ser trasladada al CHUAC al haber sufrido heridas leves.