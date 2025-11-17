A Coruña presenta la campaña del 25N bajo el lema 'Non hai escusas': este es el programa completo

El Concello presentó este lunes la campaña por el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que este año se desarrolla de nuevo bajo el lema 'Non hai escusas' y que cuenta con una amplia programación que incluye acciones educativas, teatro, cultura, deporte y participación comunitaria.

En la presentación intervinieron la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y la concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa. Rey puso el acento en la necesidad de reforzar los recursos de atención a las víctimas y de combatir el discurso negacionista de la violencia machista.

La alcaldesa recordó que la violencia de género "no es un asunto privado ni un simple conflicto de pareja, sino una de las mayores vulneraciones de derechos humanos que existen", y advirtió del avance de los discursos que cuestionan su existencia. "El negacionismo no es una opinión más: es un peligro para la seguridad de las mujeres y de las niñas y niños", subrayó, insistiendo en que estos relatos "van calando especialmente entre la juventud y desordenan la realidad, poniendo todo en el mismo plano e invisibilizando la violencia específica que sufren las mujeres por el hecho de serlo".

Inés Rey puso sobre la mesa los datos oficiales que apuntan a un aumento de los delitos contra la libertad sexual en Galicia, en la provincia y en la ciudad de A Coruña, e insistió en que "detrás de cada cifra hay una mujer, una niña, una familia que ve su vida quebrada; no podemos normalizar ni relativizar esta realidad".

Por su parte, la concejala Nereida Canosa presentó la programación municipal del 25N, estructurada en tres grandes ejes: la violencia vicaria y la ejercida contra las y los menores; la trata, la explotación sexual y la prostitución, avanzando hacia relaciones afectivo-sexuales sanas; y la violencia digital y las nuevas formas de agresión a través de las tecnologías.

"Se trata de una programación ambiciosa que combina formación especializada, acciones educativas, teatro, cultura, deporte y participación comunitaria para llegar a profesionales, juventud, infancia, familias y al conjunto de la vecindad", explicó.

Entre las principales acciones destacan la jornada sobre la violencia contra las y los menores y la violencia vicaria en el salón de actos de la Fundación ONCE; el ciclo 'Conversas con…' con Amelia Tiganus y Erick Pescador; el espectáculo teatral didáctico 'Mozas nas redes' en los centros de secundaria; talleres, juegos y cuentacuentos en los espacios de atención a la infancia y en las ludotecas municipales; actividades específicas en la Escuela Intercultural de la UAMI; acciones de sensibilización en el Espazo Diverso y en las bibliotecas municipales; así como las iniciativas comunitarias de la Plataforma por la Igualdad y contra la Violencia de Género del Castrillón (PICUS).

El deporte y el espacio público volverán a tener un papel central con la andaina del 25 de noviembre, la formación de un gran lazo humano violeta en el entorno de Riazor y la lectura de un manifiesto en recuerdo de las víctimas y en apoyo a las supervivientes.

"No hay excusas para controlar, humillar o difundir imágenes sin consentimiento, ni para comprar cuerpos ni normalizar la explotación sexual, ni para dañar a las criaturas ni negar la violencia que sufren sus madres", concluyó Canosa, haciendo un llamamiento a la participación de la ciudadanía en todas las actividades.

Programa completo

Viernes 21 de noviembre

9:00–14:00 horas: Jornada sobre la violencia contra las y los menores: violencia vicaria En el Salón de actos Fundación ONCE. Público: profesionales (inscripción previa)

Del lunes 17 al 27 de noviembre

Horario de mañana: Espectáculo teatral didáctico 'Mozas nas redes' en centros de secundaria al alumnado de 1.º y 2.º ESO

De lunes 24 de noviembre al lunes 8 de diciembre

18:00–20:30 h (24–28 noviembre): Actividades educativas en la Escuela Intercultural de la UAMI en el Centro Social Sagrada Familia para Infantil, primaria y ESO

Horario de apertura (24 nov–8 dic). Muestra 'Punto violeta de lectura, leer suma vidas' en la Biblioteca Municipal de Monte Alto. Público general

Horarios variables (24–28 noviembre). Actividades de sensibilización contra la violencia de género en grupos de apoyo escolar en Centros cívicos municipales. Primaria y secundaria

Horarios de apertura (24–29 noviembre): Actividades educativas en espacios de atención a la infancia y ludotecas. Público infantil usuario

Miércoles 26 de noviembre

18:00–20:30 horas: Taller 'Tecendo colectivo: interseccionalidade e a loita LGTBI' (Espazo Diverso) en el Centro Cívico Cidade Vella. Población general (inscripción previa)

Jueves 27 de noviembre

18:00–20:30 horas: Taller 'Tecendo colectivo: interseccionalidade e a loita LGTBI' (segunda sesión) en el Centro Cívico Cidade Vella. Población general (inscripción previa)

Martes 25 de noviembre

11:00 horas: Salidas de la Andaina polo 25N en la explanada C.D. Riazor y Frontón C.D. A Torre

11:30 horas: Punto de encuentro de la Andaina en el Mirador do Matadoiro

12:00 horas: Colocación del lazo PICUS y minuto de silencio en la Plaza de Pablo Iglesias

12:15 horas: Lazo humano violeta y lectura de manifiesto en la explanada C.D. Riazor

Martes 2 de diciembre

10:00 horas: Conversas con… Amelia Tiganus (sesión educativa): 'OnlyFans, prostitución y pornografía' en el Paraninfo UDC. Público: 4.º ESO, 1.º Bachillerato y FP

18:00 horas: Conversas con… Amelia Tiganus (sesión abierta con intérprete de lengua de signos)

en el Fórum Metropolitano. Público general

Miércoles 3 de diciembre