Arteixo (A Coruña) lanza un nuevo contenedor que permitirá un ahorro del 15% en el recibo de basura

Esta semana los vecinos del núcleo de Arteixo contarán con un nuevo contenedor en sus calles. Se trata de un recolector con cierre digital destinado a residuos orgánicos y su uso tendrá beneficios a la hora de pagar el recibo de basura. Las personas interesadas en utilizarlo deberán sumarse al nuevo programa de reciclaje del Concello de Arteixo solicitando una tarjeta electrónica que permita abrir estos contenedores en los que depositar restos orgánicos en bolsas compostables. A cambio, quienes participen recibirán una rebaja del 15% en el recibo en el 2026, pasando de pagar 62,92 euros semestrales a 53,48 euros.

Esta campaña tiene como objetivo mejorar la recogida de residuos orgánicos, que son más sensibles a la entrada de otros residuos imposibilitando así su reciclaje.

El programa arrancará en el núcleo de Arteixo, pero se irá extendiendo de forma paulatina al resto de parroquias del municipio. Desde el 2018, Arteixo cuenta con los cinco contenedores (orgánico, vidrio, papel-cartón, envases y resto) que marcan los parámetros de reciclaje de la Unión Europea y que en otros puntos de la comarca, como A Coruña, acaban de instalarse.

Cómo sumarse a la campaña de reciclaje

Para participar en esta iniciativa y beneficiarse de la rebaja en el recibo de la basura, los vecinos de Arteixo deberán inscribirse previamente en la campaña. Para ello podrán hacer los trámites en la web del Concello, enviando un mail a la dirección bonificacionrsu@arteixo.org o acudiendo a la casa consistorial de lunes a viernes entre las 09:00 y las 14:00 horas y de lunes a jueves entre las 16:30 y las 18:30 horas.

La solicitud incluye los datos del propietario titular de la vivienda y debe presentarse junto al DNI.

Las tarjetas electrónicas se repartirán a partir de entonces, mientras que el descuento comenzará a ser aplicable en 2026. Según explica el gobierno local, la lectura de la tarjeta en el contenedor se efectúa a la derecha del pictograma ya instalado en todos los contenedores de orgánico. Para que sea efectiva es necesario mantener la tarjeta próxima hasta que se encienda una luz verde o se escuche la señal de apertura.