¿Subirá el precio del décimo de Navidad en A Coruña? "La gente lo seguirá comprando, pero quizá menos"

¿Seguirías comprando la lotería de Navidad si el décimo pasara de costar 20 a 25 euros? La posible subida del precio del boleto ha encendido un debate en las administraciones de A Coruña. Los loteros llevan años reclamando una mejora de las comisiones y un aumento del premio del Gordo para "recuperar el atractivo del sorteo", pero la subida del precio, después de dos décadas congelado, no convence por igual a todos los vendedores.

En Cuatro Caminos, en una de las administraciones que más lotería mueve de la ciudad, Gloria Bello, de La Fortuna, cree que el cambio llegará más pronto que tarde. "Este año ya nada, pero yo creo que en 2026 sí, casi al 100%", asegura. Lleva veinte años detrás del mostrador y recuerda el mismo precio desde que los empezó a vender: 20 euros. Pese al incremento de un 25% "de golpe", no teme una caída de ventas.

Cabe mencionar, que la subida del décimo implicaría también el aumento del premio: de 400.000 a 500.000 euros. Algo que desde la asociación de loteros Anapal consideran una forma de devolver la ilusión a la gente.

"La Lotería de Navidad es tradición. Es un tema de familia: si tienes que coger para todos, lo vas a coger igual", asegura. Aun así, considera que la subida se debería hacer con más calma: "Me parece mucha subida de una vez; debían haber puesto primero a 22".

La opinión es muy distinta en la administración de la plaza de Pontevedra, La Barca de Oro, que el año pasado entregó el quinto premio de la Lotería de Navidad. Su propietaria, María Josefa Barco, que lleva 52 años despachando décimos, está en contra de la subida: "Que suban las comisiones, sí. Pero el precio del décimo, no".

Bastante indignada expresa la congelación de las comisiones para los loteros desde hace décadas. "En Navidad nos pagan un 4,5%. Es ridículo. Entre empleados, seguros, fianzas… al final se queda en un dos", explica.

De hecho, recuerda lo que ya pasó con la Quiniela de fútbol: "Subieron el precio de 0,5 céntimos a 0,75. Pensaron que iban a duplicar las ventas y bajaron. Loterías lo ve muy fácil desde la oficina, pero en la ventanilla es otra cosa".

Además, en su opinión, "las cuentas de 20 euros salen rápido, pero a 25 ya es más rollo", por lo que cree que muchos clientes optarán por reducir la compra.

En la plaza de San Agustín, Manuel Reijal, de La Esquina Afortunada, coincide en que la subida está sobre la mesa desde hace años, pero no cree que afecte al comportamiento del público: "El sorteo de Navidad no le va a afectar absolutamente nada. La gente lo compra por tradición". Para él, si sube el precio, también debe subir el premio, especialmente el Gordo.

¿Compraría la gente menos? Una familia lo tiene claro

En la administración Filón de Oro, en Rúa Nova, una familia de Barcelona que compraba tres décimos para llevarse "un recuerdo" de la ciudad reconocía que, si suben a 25 euros, se lo pensarían dos veces: "Seguiríamos comprando, pero en vez de tres, cogeríamos dos".

Aun así, son la prueba de que la gente seguiría acudiendo a los loteros por tradición, ya que, "si nos toca", tienen claro que vendrían hasta aquí de nuevo a celebrarlo toda la familia.

El trasfondo del debate

Las declaraciones de los loteros llegan en medio de la reivindicación impulsada por Anapal, la asociación que agrupa a miles de administraciones en España. Defienden aumentar el Gordo de 400.000 a 500.000 euros al décimo, recuperar el poder simbólico del sorteo y, al mismo tiempo, subir la comisión del sorteo de Navidad del 4,5% al 6%, igualándola al resto de juegos.

Denuncian que la campaña navideña, pese a ser la más importante del año, es también la menos rentable. Según la asociación, el canal digital está presionando, los gastos suben y la congelación de comisiones deja a muchas administraciones “sosteniendo el juego público a costa de su viabilidad”.

Pura tradición

En A Coruña, la sensación general es que el sorteo sobrevivirá a cualquier subida: pesa demasiado la tradición, las compras en grupo y la presión de "no quedarse sin el número que cogen los compañeros". Pero también se percibe inquietud: si los décimos alcanzan los 25 euros, puede que el ritual familiar siga intacto… aunque con algún décimo menos en la cartera.