El árbol más antiguo de A Coruña aspira al título de Árbol del Año en un certamen estatal

A Coruña aspira a convertirse en referente nacional en el certamen 'Árbol y Bosque del Año en España 2026' con la candidatura de un ejemplar único: un Metrosideros excelsa Gaertn, situado en el entorno de la Policía Local, en Monte Alto, que cuenta con más de 200 años de historia y está considerado el ejemplar más antiguo de la ciudad.

La iniciativa, promovida por la ONG Bosques Sin Fronteras, reconoce árboles singulares no solo por su belleza o tamaño, sino por las historias y vínculos humanos que representan. A Coruña participa con un árbol que combina valor natural, singularidad y un relato histórico que despierta interés internacional.

La votación para escoger los ejemplares ganadores estará abierta del 17 de noviembre al 17 de diciembre a través de la web oficial del certamen. Para que el voto sea válido, es necesario introducir un correo electrónico y confirmarlo.

El metrosidero coruñés impresiona por sus dimensiones: 20 metros de altura, un perímetro de 8 metros en el tronco y una copa de 30 metros de diámetro. Desde hace años, forma parte del Catálogo Gallego de Árboles Singulares (código 63A) y destaca tanto por su antigüedad como por su excepcional presencia en el espacio urbano.

De Nueva Zelanda a Galicia en el siglo XVI

Además de su valor natural, el ejemplar cuenta con una historia que le añade atractivo y relevancia: diferentes estudios sugieren que este árbol, de origen neozelandés, podría haber sido introducido en Galicia por marineros españoles en el siglo XVI. Una línea de investigación recogida en el libro 'Nueva Zelanda, un puzle histórico', del escritor y marino Winston Cowie, propone que este árbol podría ser una pieza clave para entender el papel de la navegación española en las exploraciones del Pacífico.

"Este metrosidero es mucho más que un árbol: es parte de la memoria viva de la ciudad y un símbolo de la conexión entre naturaleza, identidad y conocimiento. Presentar su candidatura es una forma de poner en valor nuestro patrimonio y de proyectar A Coruña hacia fuera con un relato único y lleno de significado. Animamos a la vecindad a participar en la votación y a hacer que este árbol lleve el nombre de A Coruña por toda España", destacó la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz.

La candidatura herculina podrá acceder al certamen europeo 'Tree of the Year' si resulta escogida en la fase estatal. Se trata de una oportunidad para reforzar la imagen de la ciudad como referente en la conservación del patrimonio natural y en la puesta en valor del medio urbano como espacio vivo.

La participación ciudadana será clave para darle visibilidad a un símbolo natural único. El proceso es sencillo: un voto por modalidad y su confirmación por correo electrónico son suficientes para que cuente en el recuento final.