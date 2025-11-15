A Coruña afronta un fin de semana lluvioso y más frío

A Coruña afronta un tercer fin de semana de noviembre con lluvias y temperaturas moderadamente más bajas. La situación se mantendrá similar durante el domingo.

Aunque una parte de la provincia, por la Costa da Morte, sigue en alerta amarilla por lluvias, la ciudad herculina queda fuera del aviso. Se esperan precipitaciones intermitentes con intervalos de sol.

Para el sábado, las temperaturas oscilarán entre los 17 °C de máxima y los 12 °C de mínima, valores normales para esta época del año, con un ligero descenso general. La mayor intensidad de la lluvia se prevé por la tarde, en forma de chubascos, según MeteoGalicia.

El domingo, las mínimas bajarán hasta los 11 °C, y las precipitaciones continuarán durante todo el día, con tendencia a calmarse hacia la noche. En cuanto a la calidad del aire, esta se mantendrá los dos días, por lo general, en niveles favorables.

De cara a la próxima semana, se espera un pequeño descanso de la lluvia el lunes y el martes, que volverá el miércoles y podría prolongarse algunos días hasta el fin de semana.