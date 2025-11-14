Un camión en A Coruña provoca retenciones al invadir un carril en la rotonda de Matogrande

Este viernes por la tarde, un camión que circulaba por la rotonda de Matogrande en A Coruña provocó un accidente al invadir otro carril y rozar un coche que circulaba por él.

El incidente, que se saldó sin heridos, ocurrió sobre las 19:20 horas y generó importantes retenciones en la zona, ya que la Policía Local tuvo que cortar el tráfico en el carril afectado durante aproximadamente 45 minutos hasta retirar el vehículo. Según fuentes policiales, las retenciones se extendieron hasta el túnel de Monelos.

Además, alrededor de las 21:00 horas se produjo un atropello leve a una mujer de avanzada edad en la avenida de Hércules. La afectada fue trasladada por el 061 al CHUAC para realizarle una revisión más completa.