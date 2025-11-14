Bolaños, convencido en A Coruña de que se aclarará "todo" sobre los pagos en efectivo en el PSOE: "No hay preocupación" Gustavo de la Paz - Europa Press

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha mostrado convencido este viernes en A Coruña de que se aclarará "todo" en relación a la investigación sobre los pagos en efectivo en el PSOE, al ser cuestionado si comparte el alegato del partido de que es una "carrera al absurdo".

Así se ha manifestado, a preguntas de los periodistas, con motivo de su presencia en la clausura de la Asamblea de la Asociación Francisco de Vitoria.

"Como partido estamos personados en esa causa para aclarar todas las cuestiones planteadas y hasta la fecha así lo hemos hecho", ha recalcado para incidir en que "no hay preocupación" en el seno del partido. "No tenemos duda de que se aclarará todo en los próximos meses o semanas", ha incidido.

Mientras, preguntado por el registro este viernes en varias sedes de Acciona por parte de la Unidad Central Operativa (UCO), a instancias del instructor del caso 'Koldo' en el Tribunal Supremo, ha trasladado el "absoluto respeto" de cara a que se esclarezcan "cuanto antes" los hechos que se investigan.