Mañana accidentada en A Coruña: un joven y una mujer, heridos en dos atropellos

Mañana accidentada en A Coruña, donde dos personas han resultado heridas en dos atropellos. El primero ocurrió sobre las 06:00 horas en la Avenida del Ferrocarril,. mientras que el segundo tuvo lugar pasadas apenas unas horas, a las 9:26 horas, en la Ronda de Outeiro, a la altura de Os Mallos.

En el primero de los atropellos, un joven, de unos 30 años de edad, resultó herido leve tras cruzar fuera del paso de peatones. Según informa el 092, el hombre fue trasladado en ambulancia al hospital de A Coruña. El hombre, además, estaba bajo los efectos del alcohol, según la información facilitada por la Policía.

El segundo atropello tuvo lugar a las 9:26 horas en la Ronda de Outeiro, con la Avenida dos Mallos. Allí, un coche alcanzó a una mujer, de 57 años de edad, que resultó herida de pronóstico reservado. Hasta el lugar se desplazaron los servicios médicos que la trasladaron al hospital. En este caso, la mujer fue atropellada en un paso de peatones, según informa la Policía Local.