A Coruña plantará 160 nuevos árboles este año y prepara un plan director para mejorar la gestión del arbolado

El Ayuntamiento de A Coruña ha publicado la licitación del contrato de suministro de arboledo, que contempla la plantación de 160 nuevos árboles en distintos puntos de la ciudad, como Zalaeta, Juan Flórez, Ángel Senra, avenida de Os Mallos, Páramo, Entrepeñas o Monasterio de Caaveiro.

Estas nuevas plantaciones se suman a las más de 4.600 realizadas desde 2020, una cifra que, según el gobierno local, equivale "a once parques de Oza", donde actualmente hay unos 440 ejemplares.

La concejala de Medio Ambiente, Noemí Díaz, destacó que el compromiso con el aumento de las zonas verdes y del arbolado debe traducirse en hechos, y aseguran que ese objetivo se reflejará también "en todas las obras de urbanización que se acometan".

El contrato de mantenimiento vigente destina 7,6 millones de euros al cuidado y conservación de zonas verdes y árboles, de los cuales un millón se dedica exclusivamente al arbolado, lo que representa un 14% del presupuesto total de parques y jardines.

"Las áreas verdes oxigenan la ciudad y garantizan su equilibrio medioambiental. Es fundamental conservarlas", apunta.

El Ayuntamiento reconoce que los trabajos de mantenimiento se enfrentan a retos derivados de la elección inadecuada de especies en el pasado, el impacto del cambio climático y la aparición de especies invasoras, que suponen "un desafío para la conservación".

De cara a 2026, el gobierno local prevé plantar 2.000 nuevos árboles, ampliando el ritmo de plantación anual. De ellos, 800 se incorporarán a las obras de urbanización de Visma y 200 estarán incluidos en el contrato de mantenimiento.

Además, se licitará un Plan Director del Arbolado para determinar qué especies son las más adecuadas para el entorno urbano coruñés y evitar errores del pasado.