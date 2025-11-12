La costa de A Coruña continúa en alerta amarilla por temporal costero

La costa de A Coruña se mantiene este miércoles en alerta amarilla por temporal costero. Los fuertes vientos continúan presentes en la ciudad herculina, acompañados de una ligera llovizna.

Desde primera hora de la mañana, los cielos estaban cubiertos, aunque las precipitaciones, por el momento, no son muy intensas. En la zona de Fisterra, sin embargo, se mantiene la alerta naranja por lluvias, que podrían alcanzar hasta 80 milímetros de precipitación acumulada en 12 horas.

Esta alerta afecta únicamente a las áreas del oeste y suroeste de la provincia, mientras que el resto permanece en nivel amarillo, quedando la ciudad de A Coruña fuera del aviso más severo.

Según la predicción de MeteoGalicia, existe un 95 % de probabilidad de lluvias a primera hora, que bajará hasta el 55 % a lo largo de la mañana. Además, se espera que las temperaturas mínimas sean elevadas para esta época del año, en torno a los 14 grados, y las máximas se mantengan normales, con 18 grados.

En cuanto a la borrasca Claudia, que afecta estos días a toda la comunidad, MeteoGalicia informó esta mañana de que su frente asociado se desplazará lentamente hacia el este a lo largo del día. "El viento soplará fuerte por la mañana y bajará ligeramente de intensidad por la tarde", señalaron en su cuenta de X.