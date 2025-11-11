La Xunta autoriza construir en Arteixo (A Coruña) una instalación de producción solar fotovoltaica

La Xunta ha otorgado la autorización administrativa previa y de construcción para la instalación de 1,41 megavatios de potencia de producción solar fotovoltaica en el municipio coruñés de Arteixo. La resolución de la Dirección General de Energías Renovables y Cambio Climático se publica este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y supone dar luz verde al proyecto promovido por la Cooperativa Energética Ciudadana de Arteixo Sociedad Cooperativa Gallega.

Esta iniciativa contará con una inversión de cerca de 2 millones de euros para la instalación de 3.000 paneles o módulos fotovoltaicos en una parcela de más de 21.000 metros cuadrados de superficie en la zona de As Fontes do Millo, en el lugar de Larín de Arriba.

Las autorizaciones concedidas al promotor permiten la instalación, además de los módulos fotovoltaicos, de las infraestructuras auxiliares necesarias para evacuar la energía producida. Entre ellas se encuentran un centro de transformación eléctrica, celdas de alta tensión, cuadros de baja tensión, distintas interconexiones y las redes de cable necesarias para el transporte de la energía generada en la parcela.

Una vez construidas las instalaciones, el titular deberá presentar una solicitud de autorización de explotación junto con el certificado de fin de obra en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución aprobado en la resolución que recoge el DOG. El requisito se exige con el fin de facilitar la inspección de la totalidad de las obras y montajes y verificar el cumplimiento, por parte del promotor, de los compromisos asumidos, así como de los condicionantes impuestos por el Ejecutivo gallego durante la tramitación del proyecto.

Las autorizaciones administrativas previa y de construcción se otorgan sin perjuicio de terceros y con independencia de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros condicionamientos técnicos de organismos o empresas de servicio público o interés general afectados, necesarios para la realización de las obras previstas en el proyecto promovido por la Cooperativa Energética Ciudadana de Arteixo Sociedad Cooperativa Gallega.