La segunda fase de la avenida de A Sardiñeira en A Coruña podría estar lista antes de abril de 2026

La alcaldesa visita las obras de la avenida de A Sardiñeira Quincemil

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, supervisó esta mañana las mejoras realizadas por el Ayuntamiento en la avenida, que forman parte del proyecto de reurbanización vinculado a la construcción de la nueva estación intermodal.

La obra, en la que se han invertido 1,6 millones de euros cofinanciados con fondos Next Generation, busca revitalizar los espacios públicos, mejorar la accesibilidad universal y habilitar un carril-bici que, en el futuro, conectará con la avenida de Arteixo.

Rey, acompañada por las concejalas Noemí Díaz y Montse Paz, destacó que esta reconfiguración es un pilar de los planes de futuro del Ejecutivo local en el distrito de Los Mallos.

La futura estación intermodal, que integrará el tráfico ferroviario y de autobuses, será clave para remodelar los espacios públicos del barrio y mejorar la movilidad.

En este sentido, la alcaldesa recordó que recientemente se han modificado los sentidos de circulación de calles como Mariana Pineda, Borrallón y Francisco Catoira, con el objetivo de mejorar la conectividad interna de la Sardiñeira y facilitar el acceso desde las calles externas al interior del barrio.

Además, tras consultas con la vecindad, se ha habilitado la posibilidad de girar a la izquierda hacia la ronda de Outeiro en sentido de salida desde la Sardiñeira.

Avances en la conexión con la avenida de Arteixo

El Ayuntamiento también avanza en la construcción de nuevas vías que conectarán la avenida de A Sardiñeira con la avenida de Arteixo, a través de la Agra dos Mallos.

Esta intervención, que supone una inversión adicional de 2,2 millones de euros, comenzó hace aproximadamente un año y estaba prevista para finalizar en abril de 2026.

No obstante, la alcaldesa anunció que se trabaja para que la obra esté terminada en el primer trimestre del próximo año, con el fin de mejorar la circulación y la movilidad en el distrito.

Estas nuevas vías, inexistentes hasta ahora, permitirán absorber el tráfico generado por la estación intermodal en su acceso a la ciudad, aliviando, por ejemplo, el tránsito en la avenida de Arteixo a su paso por Vioño. Asimismo, se ha decidido sustituir la rotonda en óvalo prevista entre la avenida de Arteixo y la Agra dos Mallos por una intersección en T regulada por semáforos, que facilitará la circulación de vehículos.

En total, sumando los fondos invertidos en la avenida de A Sardiñeira y la construcción de la nueva vía, el Ayuntamiento destina 3,8 millones de euros al distrito de Los Mallos, reforzando su compromiso con la mejora de la movilidad y los espacios públicos en la ciudad.