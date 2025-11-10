A Coruña ofrece cinco plazas para los taxis coruñeses en Alvedro tras una reunión con el sector

El Concello de A Coruña mantuvo esta mañana una reunión con representantes de las asociaciones de taxistas Radiotaxi y Teletaxi para trasladarles los detalles del acuerdo alcanzado recientemente entre los ayuntamientos de Culleredo y A Coruña sobre el acceso al aeropuerto de Alvedro. La propuesta planteada por el gobierno municipal incluye la incorporación de cinco plazas destinadas a taxis coruñeses en la parada del aeropuerto.

La alcaldesa Inés Rey confirmó la medida en una rueda de prensa posterior, en respuesta a preguntas de los medios, explicando que el objetivo es permitir que los taxis de A Coruña puedan acceder al aeropuerto tanto para recogida de pasajeros como para la prestación de diferentes servicios de transporte. Según indicó, el acuerdo se encuentra en una fase inicial pero avanza con buena sintonía entre administraciones.

Las asociaciones de taxistas valoraron positivamente la propuesta municipal y señalaron que la reunión sirvió principalmente para intercambiar impresiones y aclarar los matices del acuerdo entre ambos concellos.

Ricardo Villamisar, representante de Teletaxi, explicó que lo siguiente será que los ayuntamientos "se sienten a elaborar formalmente la propuesta", abriendo así un nuevo escenario de cooperación en el que se definirán los criterios de acceso, turnos y reparto de servicios.

Actualmente, Culleredo cuenta con 35 vehículos operativos en la parada del aeropuerto, además de una segunda tanda de reserva integrada por otros 30 taxis. Con la incorporación de las cinco nuevas plazas anunciadas por Rey, los taxis de A Coruña se sumarían a la oferta ya existente, ampliando así la disponibilidad de servicio en Alvedro.

Aunque las asociaciones declinaron revelar el contenido detallado de la reunión, insistieron en que corresponde a las administraciones comunicar los avances del acuerdo.

Llamamiento a la calma y rechazo a las protestas

Por su parte, Antonio Vázquez, de Radio Taxi, destacó que durante el encuentro también se analizó cómo coordinar la cobertura del servicio en el aeropuerto para evitar duplicidades y mejorar la atención al usuario.

"Estuvimos analizando cómo coordinar la cobertura del servicio en el aeropuerto. Estamos en una mesa de trabajo en la que tenemos que darnos margen para buscar soluciones. Que se convoquen protestas no ayuda nada; es algo que no beneficia al sector y que perjudica a los clientes", señaló.

Tanto el Concello como las asociaciones coinciden en que aún quedan reuniones por delante para cerrar el documento final, pero destacan la predisposición al diálogo. Si las negociaciones avanzan según lo previsto, el acuerdo podría formalizarse en las próximas semanas, abriendo una nueva etapa en la regulación del servicio de taxi en el aeropuerto de Alvedro.