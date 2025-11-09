¿Cuándo regresará la lluvia a A Coruña?

Desde primera hora de este domingo las nubes se han ido abriendo paso en el cielo de A Coruña, que despide la influencia anticiclónica. Durante esta jornada se experimentará un descenso de las temperaturas y el regreso de la lluvia en un día, además, con alerta amarilla por oleaje.

Así, en la ciudad herculina se esperan temperaturas mínimas de 12 grados y máximas de 16, algo más bajas que en los últimos días pero con valores normales para esta época del año.

En cuanto a la probabilidad de lluvia, esta aumentará hacia las 13:00 horas, iniciando unos chubascos que, según la predicción de MeteoGalicia, se extenderán a lo largo de toda la tarde y hasta la noche. Además, el litoral de toda la franja atlántica gallega continúa bajo alerta amarilla por oleaje, con olas que podrán superar los 4 metros, y un aviso también amarillo por mar de viento.

Para la próxima semana, la predicción será similar, con un ligero ascenso de las temperaturas hasta los 17 grados de máxima el lunes, pero anticipando un aviso por alerta amarilla para el martes.