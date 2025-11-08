Fallece un hombre en A Coruña tras ser arrastrado por una ola en O Portiño

Un hombre ha fallecido esta tarde de sábado en A Coruña al haber sido arrastrado por una ola en O Portiño. Un particular alertó al 112 pasadas las 16:00 horas al haber perdido de vista a un pescador que se encontraba en esta zona tras el paso de una ola.

En el momento se activó un dispositivo de salvamento en el que se movilizó a Salvamento Marítimo con el helicóptero Helimer, Gardacostas, Policía Local y Policía Nacional, además de bomberos. Minutos después, el helicóptero de Salvamento pudo localizar el cuerpo sin vida del pescador.

El hombre, del que por el momento no ha trascendido la edad, era de nacionalidad extranjera y vecino del barrio del Agra del Orzán.

El suceso se ha producido en una jornada de sábado en la que la ciudad se encuentra bajo alerta amarilla por oleaje. De acuerdo con el aviso de Meteogalicia, se prevé que las olas en el litoral coruñés alcancen los 5 metros.