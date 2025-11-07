Las obras en los Cantones en A Coruña sacan a la luz restos del antiguo puerto de la ciudad Quincemil

Este viernes por la mañana, las personas que paseaban por el Cantón Grande, en A Coruña, se sorprendieron al encontrarse con un enorme agujero circular a la altura del Obelisco. La actuación forma parte de las obras que el Concello está acometiendo para remodelar la emblemática vía coruñesa, y el objetivo era trasladar allí el metrosidero que se encuentra a unos metros, con el objetivo de construir en su lugar un ascensor de acceso al párking subterráneo.

Lo que no se esperaban los operarios era encontrarse con restos del antiguo Puerto de A Coruña bajo el suelo. Ante este hallazgo, el Concello avisó a Patrimonio que desplazó durante la mañana a técnicos hasta la zona del Obelisco para evaluar los restos encontrados bajo la acera.

Desde el Concello, aseguran que los restos descubiertos no afectarán al desarrollo de la actuación. La opción más viable que contemplan es la de cubrir los restos históricos con "geotextil y lámina de caucho o similar para protegerlo" y mantener allí la nueva ubicación del árbol cerca de Obelisco.

No es la primera vez que aparecen restos históricos en el centro de la ciudad, hace años durante las obras de reforma de O Parrote, a unos metros del Obelisco, se encontraron restos de la antigua Muralla de A Coruña. Actualmente, junto al aparcamiento, son visibles y visitarles los restos del baluarte defensivo de la ciudad que se remonta al siglo XVIII.

Una obra realizada por fases

Las obras de los Cantones se iniciaron el pasado mes de marzo y desde entonces han ido pasando por varias fases. En la actualidad, los operarios se encuentran actuando entre la calle Santa Catalina y el Obelisco. Unos trabajos que obligaron a desplazar hasta el Cantón Pequeño las paradas del bus urbano, del taxi, así como la estación de BiciCoruña.

Esta fase está permitiendo ver las primeras intervenciones en el entorno del Obelisco, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. La hoja de ruta prevista por el Concello da Coruña establece la adaptación de la superficie peatonalizada provisionalmente durante la pandemia con el objetivo de darle uniformidad estética respecto a la imagen de los Cantones.

Con el objetivo de evitar problemas en movilidad y transporte, se desplazaron los servicios al Cantón Pequeño durante esta fase. Las paradas del taxi y el bus urbano, así como la estación de BiciCoruña, se encuentran en esta zona. Por otro lado, el tráfico a los Cantones desde Durán Loriga por Santa Catalina, por otro lado, se mantiene completamente cerrado al tráfico en esta fase de los trabajos. Según indicó el Concello, este trecho será totalmente peatonal para darle continuidad a un recorrido natural desde la plaza de Mina hasta la calle Real.