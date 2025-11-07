Detienen en A Coruña a una persona involucrada en una organización criminal internacional

La Policía Nacional ha desarticulado por primera vez una célula de la organización criminal internacional 'Tren de Aragua' efectuando varias detenciones en distintas provincias, una de ellas en A Coruña, donde también se ha efectuado un registro. En total, ha habido 13 arrestos entre Barcelona, Madrid, Girona, A Coruña y Valencia, y se han intervenido diversas cantidades de drogas sintéticas, cocaína y una plantación de marihuana indoor, además de terminales telefónicos, diversa documentación y un arma prohibida.

También se han desmantelado dos laboratorios de la sustancia conocida como tusi, muy habitual en el desarrollo criminal de esta organización.

Conocida como operación Interciti, la investigación comenzó en el 2024 con la detención en Barcelona del hermano del líder mundial de la organización criminal, llamado "Niño Guerrero", sobre el que pesaba una orden internacional de detención impuesta por Venezuela por u presunta participación en delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir. Entonces se constató que pretendía expandir su estructura en España con el fin de operar como en países sudamericanos.

Fruto de la investigación, los agentes detectaron un entramado de personas, ubicadas en diferentes partes del territorio nacional, que conformaban una organización criminal que se financiaba, principalmente, del tráfico de drogas, especialmente tusi y cocaína.

Según informa la Policía Nacional, la célula tenía una distribución jerarquizada en la que el líder contaba con un lugarteniente con el que dirigía dos subestructuras que llevaban a cabo la actividad ilícita a nivel nacional. Los arrestados se dedicaban al “cocinado” de tusi en el interior de sus propios domicilios y su posterior distribución para financiarse, pero también al tráfico de cocaína que almacenaban previamente.

La investigación, en la que participan la Policía Nacional de Colombia y el proyecto AMERIPOL-EL PACTO 2.0 de la Unión Europea, continúa abierta para detectar a otros miembros de la organización y el análisis de los efectos intervenidos, así como las ramificaciones internacionales del entramado.