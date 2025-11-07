A Coruña despide la semana entre lluvias ocasionales y cielos nublados

A Coruña despide la primera semana de noviembre con cielos que alternan nubes y claros y lluvias, que desde primera hora han dejado imágenes con las calles mojadas, aunque sin las balsas de agua de estos últimos días que llegaron a provocar atascos en el tráfico de la ciudad.

A lo largo de este viernes las precipitaciones serán intermitentes, tras la entrada de un frente durante la madrugada. La lluvia regresará con más fuerza hacia las últimas horas de la tarde. De acuerdo con MeteoGalicia, hoy será un día de temperaturas otoñales, que se moverán entre los 13 grados de mínima y los 18 grados de máxima.

La alerta regresará el sábado, cuando el litoral coruñés esté bajo aviso amarillo por oleaje. Se espera que las olas puedan alcanzar entre 4 y 5 metros.

El tiempo también será más desapacible el fin de semana, con un ligero descenso de las temperaturas, aunque la lluvia dará un respiro entre la tarde del sábado y la mañana del domingo.