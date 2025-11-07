El aeropuerto de A Coruña recrea un accidente en el despegue de un avión con un simulacro general

Imagen del ejercicio de simulacro llevado a cabo este viernes en el aeropuerto de A Coruña. Delegación del Gobierno en Galicia

El aeropuerto de A Coruña está llevando a cabo este viernes un simulacro de accidente aéreo para revisar su Plan de Emergencias Aeronáuticas. El ejercicio ha recreado el accidente de un avión Bombardier Global 6000 en el despegue con el objetivo de testar la capacidad de respuesta y de coordinación. El personal de Alvedro ha estado para ello en coordinación con los servicios de emergencias y las fuerzas de seguridad.

La actuación sirve, además, para evaluar los procedimientos de actuación y coordinación establecidos en el plan, analizar su eficacia y comprobar el grado de conocimiento e integración de los diferentes colectivos implicados en la atención de una emergencia aeroportuaria.

La magnitud del accidente aéreo provoca que se active el PLATERGA (Plan Territorial de Emergencias de Galicia), en concreto, el nivel 2. Del mismo modo, se activan en el aeropuerto las salas de ilesos y heridos leves, de familiares de pasajeros y tripulación y de fallecidos.

Desde Aena explican que este tipo de ejercicios se realizan de manera periódica para mantener actualizado y operativo el plan. Todos los aeropuertos de su red cuentan con un Plan de Emergencias Aeronáuticas que forman parte del Plan de Autoprotección del Aeropuerto, destinado a minimizar las consecuencias que podrían derivarse de un accidente aéreo, tanto en la zona de movimientos del aeropuerto como en el ámbito de sobrevuelo de las aeronaves durante las operaciones de aterrizaje y despegue que éstas realizan diariamente.

Su cometido fundamental es garantizar, por un lado, la protección de las vidas humanas y los bienes que pudieran verse afectados por un incidente de ese tipo y, por otro, la continuidad o restablecimiento de la operatividad aeroportuaria.

En el simulacro efectuado en Alvedro se analizaron los tiempos de reacción y respuesta de los colectivos implicados para cumplir con la normativa de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) en materia de planificación de emergencias en los aeropuertos, siguiendo la legislación nacional, autonómica y nacional.