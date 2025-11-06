Oleiros (A Coruña) denuncia el robo de un cable de cobre valorado en 6.000 euros

El Concello de Oleiros ha denunciado este jueves el robo de una bobina de cable de cobre de 250 kilogramos valorada en 6.000 euros. Según apunta el consistorio, los hechos sucedieron este miércoles en Dexo, concretamente en la avenida Jiménez Herrero, mientras operarios municipales realizaban la sustitución de los cables de la red de iluminación pública.

Los electricistas abandonaron brevemente el lugar, entre las 11:00 y las 11:30 horas, para atender una avería en otro punto del municipio. Ante el robo, el Concello pide colaboración ciudadana para identificar a los responsables en el teléfono 981 610 001, indicando que debido al peso de la bobina solo sería posible cargarla con un camión dotado con una grúa.

Los hechos ya han sido denunciados y la Guardia Civil y la Policía Local han iniciado una investigación.