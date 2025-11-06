El desvío desde Alfonso Molina hacia Cuatro Caminos, en A Coruña, cortado al tráfico una semana

La calle Caballeros permanecerá cortada al tráfico desde este jueves 6 de noviembre hasta el próximo día 13, debido a las obras de renovación que el Concello está ejecutando en este tramo urbano. La intervención afecta al tramo comprendido entre las calles Marqués de Amboage y Perpetuo Socorro, más concretamente en el desvío desde Alfonso Molina en dirección a Cuatro Caminos.

Según informa el Ayuntamiento en su página de incidencias de movilidad, los trabajos incluyen la renovación de las redes de pluviales, fecales y alumbrado, así como la mejora de las aceras. Por este motivo, la calzada permanecerá cerrada cada día entre las 9.00 y las 19.00 horas, lo que obligará a desvíos alternativos tanto para vehículos privados como para el transporte público.

A mediodía de hoy ya se podía ver a los operarios municipales iniciando los trabajos previos, entre ellos la poda de los árboles que en las últimas semanas habían llenado de hojas la vía con la llegada del otoño.

El corte está alterando la circulación de todos los autobuses urbanos que circulan habitualmente por este tramo, que han tenido que modificar su ruta mientras duren las obras.