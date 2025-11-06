Atropellan en Vilaboa, Culleredo (A Coruña), a una mujer mientras cruzaba un paso de peatones

Esta mañana, una mujer ha resultado herida tras sufrir un atropello en un paso de peatones en Vilaboa, en el Concello de Culleredo (A Coruña). El accidente tuvo lugar en el entorno de la avenida de Vilaboa, una de las vías principales del municipio, a las 8:15 horas.

La mujer fue embestida de forma leve por un coche mientras cruzaba el paso de cebra, según informa la Policía Local. El conductor acababa de arrancar el vehículo tras salir de una plaza de aparcamiento. "Iba muy despacio, pero no la vio por la lluvia", explican.

Hasta el lugar se desplazaron una patrulla de la Policía Local de Culleredo y una ambulancia de Urxencias Sanitarias (061) que decidieron trasladar a la mujer al Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC) por precaución.