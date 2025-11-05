Los vecinos de Os Rosales, en A Coruña, se concentran en contra del exceso de velocidad en el barrio

Los vecinos del barrio de Os Rosales, en A Coruña, están cansados de que los vehículos circulen por sus calles sin respetar los límites de velocidad y los pasos de cebra. Una situación que ya ha provocado varios accidentes, entre ellos el atropello a un carrito de bebé, cuando su madre cruzaba por un paso de peatones el pasado 27 de septiembre.

Por ello, la Asociación Vecinal, Cultural y Deportiva de Los Rosales, las ANPAS de los colegios Calasanz, Calasancias y CEIP Emilia Pardo Bazán, clubes deportivos, guarderías y vecinos del barrio, convocan una concentración el próximo martes 11 de noviembre en la glorieta de Manuel Azaña con Rodríguez Castelao.

El acto tendrá lugar entre las 08:45 y las 09:00 horas y consistirá en cortar el tráfico de la transitada vía, con el fin de concienciar a los conductores de que Os Rosales es zona 30, respeten la velocidad y los pasos de peatones.

A través de un comunicado, señalan que consideran que ha quedado claro que las últimas medidas adoptadas para regular el tráfico por el Concello "no han sido suficientes". De esta manera, las entidades del barrio han decidido iniciar por su cuenta una campaña de concienciación vial para calmar el tráfico.

Asimismo, anuncian que no descartan realizar más concentraciones en otros puntos del barrio si la situación no mejora. "Lamentamos las molestias, pero creemos que estas medidas son necesarias para evitar atropellos que puedan ocasionar lesiones graves o muertes. ¡Basta ya de atropellos!", concluyen.