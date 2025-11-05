Las lluvias congestionan el tráfico de entrada en A Coruña este miércoles

La mañana de este miércoles ha comenzado en A Coruña pasada por agua. La ciudad se encuentra bajo alerta amarilla por lluvias y viento, que se han hecho notar especialmente desde las 09:30 horas, dando lugar a escenas con atascos circulatorios en algunas de las principales vías de entrada en la ciudad.

Desde la sala de Tráfico informan de que Alfonso Molina, la principal arteria que vertebra la circulación de entrada en A Coruña, es la avenida que está registrando más congestión del tráfico, con una circulación complicada y densa que se extiende con lentitud hasta la plaza de Ourense. También afecta a Linares Rivas, que registra atascos desde el punto de enlace con Alfonso Molina.

En el resto de las principales vías de la ciudad, como la avenida del Ejército, la avenida do Porto, Juan Flórez o la Tercera Ronda el tráfico está siendo fluido pese a la lluvia. Afortunadamente, en esta ocasión la climatología adversa no ha dado lugar a ningún accidente.

Además, la lluvia también está provocando pequeñas inundaciones en algunas de las carreteras de la ciudad, como en el Paseo Marítimo. En la avenida da Pasaxe, las precipitaciones han creado una balsa de agua, lo que ha obligado a un equipo de bomberos a desplazarse hasta el lugar sobre las 10:15 horas de esta mañana.

La de hoy seguirá siendo una jornada pasada por agua en la que se esperan fuertes rachas de viento y oleaje. En la provincia, en el noreste de A Coruña las precipitaciones podrán alcanzar acumulaciones de 20 milímetros en una hora, mientras que el viento del sur dejará rachas de hasta 80 km/h. Por su parte, en el oeste las lluvias registrarán los 60 milímetros acumulados en 12 horas, junto a rachas de viento de 90 km/h.

En la ciudad, las lluvias darán un respiro en las primeras horas de la tarde para regresar hacia las 19:00 horas y dejarán cielos nublados con chubascos hacia la noche. Para el jueves las precipitaciones se dejarán ver de nuevo, aunque con menos fuerza que este miércoles.