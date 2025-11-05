El impacto de una bandada de pájaros retrasa más de dos horas un avión entre A Coruña y Barcelona

Este miércoles por la mañana, los viajeros del vuelo a A Coruña procedente de Barcelona sufrieron una incidencia cuando una bandada de pájaros chocó contra el avión. La aeronave, operada por Vueling, consiguió aterrizar sin problemas, pero uno de los animales se introdujo en un motor, lo que provocó que el vuelo previsto para las 09:10 de la mañana se retrasara hasta las 13:03 horas

Los viajeros que esperaban para embarcar en el enlace de regreso al Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat fueron quienes sufrieron las consecuencias del accidente registrado a primera hora, con el consiguiente retraso de su vuelo.