Los vecinos de Riego de Agua, en A Coruña, apagan un incendio en una papelera con vasos de agua
La Policía Local intervino también en el percance. Los Bomberos tuvieron que acercarse a la Marina para controlar la caída de unos cascotes a la calle
Los vecinos de Riego de Agua, en A Coruña, han apagado esta mañana, a las 13:06, un incendio en una papelera con vasos de agua, según consta en el parte de servicio de los Bomberos de la ciudad herculina.
La Policía Local también acudió a la zona para colaborar y evitar que este percance pudiese ir a mayores.
Además, los Bomberos han tenido que desplazarse hasta la zona de La Marina para controlar una caída de cascotes de una vivienda a la propia calle, de amplio tránsito peatonal.
En concreto, unos restos de madera de una de las ventanas empezó a desprenderse, con el riesgo que ello conllevaba para los viandantes.