Incendio en el Barrio de las Flores.

Incendio en el Barrio de las Flores. EloyTP.

Ofrecido por:

A Coruña

Los vecinos de Riego de Agua, en A Coruña, apagan un incendio en una papelera con vasos de agua

La Policía Local intervino también en el percance. Los Bomberos tuvieron que acercarse a la Marina para controlar la caída de unos cascotes a la calle

Te puede interesar: Localizado un cadáver en un contenedor de papel en A Coruña

Publicada

Los vecinos de Riego de Agua, en A Coruña, han apagado esta mañana, a las 13:06, un incendio en una papelera con vasos de agua, según consta en el parte de servicio de los Bomberos de la ciudad herculina.

Incendio en el Barrio de las Flores

La Policía Local también acudió a la zona para colaborar y evitar que este percance pudiese ir a mayores.

Además, los Bomberos han tenido que desplazarse hasta la zona de La Marina para controlar una caída de cascotes de una vivienda a la propia calle, de amplio tránsito peatonal.

En concreto, unos restos de madera de una de las ventanas empezó a desprenderse, con el riesgo que ello conllevaba para los viandantes.