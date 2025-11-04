Luz verde ambiental condicionada a la instalación de un campamento turístico en Arteixo (A Coruña)

La Xunta ha dado luz verde ambiental condicionada al proyecto para implantar un campamento turístico en Morás, en Arteixo. Las instalaciones contarán con una superficie de más de 5.200 metros cuadrados y contará con cinco cabañas de madera dedicadas al alojamiento.

El informe de impacto ambiental (IIA) de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático concluye que no son previsibles efectos adversos significativos sobre el entorno como consecuencia de este proyecto, siempre y cuando se cumplan los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental y el resto de la documentación analizada como en la propia resolución de la Xunta.

El informe forma parte del proceso de evaluación de impacto ambiental simplificada de esta iniciativa empresarial, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida a participación pública sin recibir ningún escrito o alegación al respecto. Al mismo tiempo, se sometió a consultas por parte de nueve organismos interesados.

La Xunta señala que fruto de estas consultas fueron establecidos los condicionantes que se recogen en la resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade. El informe de impacto ambiental marca también el contenido que deberá tener el programa de vigilancia y seguimiento ambiental, que tendrá que elaborar el promotor del proyecto.

Así, estas evaluaciones consideran que el proyecto no va a tener impactos significativos en los ámbitos analizados y que será viable su puesta en marcha cumpliendo ciertos requisitos establecidos en sus respectivos informes con aspectos como la protección de la atmósfera, población y salud, aguas y lechos fluviales, del suelo y las infraestructuras, de la gestión de residuos, de la integración paisajística y restauración, así como del patrimonio natural y cultural.

Una vez emitido el IIA, Medio Ambiente le dará publicidad a través del Diario Oficial de Galicia y su puesta a disposición a través de la web de la propia Consellería, además de remitirlo a la Axencia Turismo de Galicia. Todo ello no exime al promotor de la obligación de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes exigidos por ley.

El campamento turístico estará en una parcela de unos 16.000 metros cuadrados, de los que 5.210 se destinarán al desarrollo de la actividad. El espacio estará compuesto por cinco cabañas estables de madera dedicadas a alojamiento, así como una cabaña dedicada a recepción y servicios. El proyecto incluye vías interiores, zonas verdes y aparcamiento.