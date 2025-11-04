Un coche circulando por el paseo marítimo de A Coruña sorprende a los viandantes esta tarde

Cuando crees que ya lo has visto todo en A Coruña, de repente te topas con un coche circulando por en medio del paseo marítimo, como si se tratara de la carretera. Aunque nada supera al vídeo viral del hombre haciendo 'footing' por la barandilla de piedra que bordea el propio paseo, nadie ha pasado por alto el momento en el que esta tarde un vehículo avanzaba por la calzada destinada a peatones a la altura de la playa de Riazor.

El coche, un Ford Focus, llamó la atención de un ciclista que había salido a dar una vuelta aprovechando el buen tiempo de esta tarde. No dudó en sacarle una foto. En la imagen se ven las excavadoras de fondo, que podrían tener algo que ver con la presencia inusual de un vehículo en esta parte del paseo de A Coruña.

Al parecer, el motivo de que un vehículo invadiera la zona peatonal en la tarde de este martes seguramente no sea otro que la supervisión de los trabajos en la construcción de la duna diseñada para proteger a la ciudad de los temporales. Mientras la maquinaria trabajaba, el hombre que circulaba por delante —portando un chaleco reflectante para distinguirse— revisaba que todo marchase bien en el levantamiento del montículo de arena.

Aun así, el suceso no ha tardado en llegar a las redes sociales, ya que visto desde la carretera puede parecer bastante extraño y puede dar lugar a pensar que esta persona se confundió de carril a la hora de tomar una dirección. No sería ninguna novedad: hace un par de meses, varios vecinos de la zona de Monte Alto grababan a un coche circulando por un carril bici en las inmediaciones de la Torre.