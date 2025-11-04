Cierran en A Coruña el acceso a la nueva plataforma de O Parrote por la alerta naranja

Cerrado en A Coruña el acceso a la nueva plataforma de O Parrote debido a la alerta amarilla Puerto de A Coruña

Casi una semana después de su inauguración oficial, la nueva plataforma flotante de O Parrote, en A Coruña, cierra al público debido a la alerta naranja por fuertes vientos y oleaje. Por ella, en los últimos días, se habían dejado ver algunos coruñeses valientes en el área de baño, que dispone de dos piscinas —una abierta al mar y otra cerrada—, animándose a darse un chapuzón en el agua.

Sin embargo, este lunes el Puerto de A Coruña informaba a través de su cuenta en X que la pasarela de acceso peatonal a la plataforma había sido retirada temporalmente ante la previsión de alerta amarilla por viento desde esa jornada. De esta manera, desde ayer la verja que da acceso a la estructura presenta un cartel que indica "Instalación cerrada por condiciones meteorológicas adversas".

Además, añadían que, aprovechando su cierre, "durante este periodo se realizarán ajustes técnicos en la estructura". Según señalan desde la Autoridad Portuaria, se tratan de "mejoras en la estabilidad" de la pasarela.

La zona peatonal que da acceso a la plataforma tiene un horario de apertura de 9:00 a 18:00 horas durante el invierno. Todavía, se desconoce cuándo volverá a abrir al público, y si los ajustes técnicos estarán terminados cuando se desactive la alerta por temporal.

Por último, desde el Puerto apuntan que analizarán "el comportamiento de la plataforma" para decidir si cerrar o mantener el acceso a viandantes ante futuros temporales.