Arrancan en A Coruña las obras para convertir el mercado de Santa Lucía en un centro de salud

Los vecinos de A Falperra y del Ensanche en A Coruña están más cerca de tener su propio centro de salud en el barrio. Este martes, 4 de noviembre, han comenzado las obras de rehabilitación del antiguo Mercado de Santa Lucía.

Esta mañana la alcaldesa, Inés Rey, acompañada del concejal de Economía y Planificación Estratégica, y portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage; y el concejal de Urbanismo de A Coruña, Francisco Díaz Gallego, ha supervisado los preparativos para el arranque de las obras. También, estuvieron presentes el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde; y el presidente de la asociación de vecinos, Jaime Suárez.

Las primeras actuaciones consistirán en derribar las plantas superiores del antiguo mercado, posteriormente los operarios reforzarán y reconstruirán la estructura del inmueble. Carlos Riveiro, director de la Constructora José, señaló que la complejidad de acometer esta obra se encuentra en el entorno en el que se sitúa el edificio. "Además, de la prisa que nos impongan los vecinos", señaló.

Jaime Suárez celebró, como presidente de la asociación de vecinos, el inicio de las obras del centro médico que surgen como fruto de una lucha vecinal: "Estamos encantados, y esperemos que se cumplan los plazos y que en 15 meses lo tengamos y podamos inaugurarlo con la alcaldesa". Asimismo, señaló que la nueva infraestructura permitirá revitalizar el barrio y que espera que "se convierta en el centro del barrio"

Por su parte la alcaldesa, Inés Rey, calificó el inicio de las obras como "un día histórico". La regidora insistió en la transformación que va a vivir A Falperra gracias a esta actuación: "Este edificio se va a transformar en un nuevo centro de salud que da respuesta a las peticiones de los vecinos porque el Federico Tapia se encuentra saturadísimo, pero también dinamizará el barrio con la construcción del centro cívico ".