Arrancan en A Coruña las obras para convertir el mercado de Santa Lucía en un centro de salud

Los vecinos de A Falperra pueden ver desde hoy más cerca su lucha por contar con un centro de salud propio. Las primeras actuaciones consistirán en derribar las plantas superiores del inmueble

