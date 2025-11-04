Activada la alerta naranja en el litoral de A Coruña este martes por temporal costero

Imagen de uno de los parques de A Coruña ya cortado su acceso. Quincemil.

La Xunta ha activado para este martes la alerta naranja por temporal costero en los litorales de las provincias de A Coruña y de Pontevedra.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso estará activo desde este martes por la mañana en el noroeste y oeste de la costa coruñesa, extendiéndose por la tarde al suroeste del litoral de A Coruña y a Pontevedra. Se esperan vientos del sur con hasta fuerza 8 y olas de hasta seis metros.

Por este motivo, el gobierno gallego ha decretado la suspensión de las actividades deportivas del programa Xogade y federadas en los municipios afectados. Más en concreto, en el litoral de A Coruña la suspensión estará activada desde las 09:00 horas del martes a las 05:00 horas del miércoles.

04/11 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: vientos, costeros, lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/UntgCKbwcI — AEMET (@AEMET_Esp) November 3, 2025

En A Coruña, los parques, playas y áreas infantiles se encuentran cerrados desde este lunes por la tarde debido a la alerta naranja. La ciudad estará en alerta amarilla por olas de entre 4 y 5 metros desde este martes a las 12:00 horas, aviso que seguirá por la tarde junto al de fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora a partir de las 18:00 horas, según Meteogalicia.

El miércoles, el aviso pasará a nivel naranja por fuertes rachas de viento a primera hora de la mañana y precipitaciones, que se extenderán durante toda la jornada.

Con todo, la Xunta ha recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea costera y de paseos marítimos y ha pedido que se extremen las precauciones a la hora de realizar cualquier actividad en el mar.