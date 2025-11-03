Recibe el alta en el CHUAC el brigadista de 18 años herido en los incendios de Ourense

El último de los brigadistas herido en los incendios que este verano arrasaron Galicia ha recibido el alta de la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

Se trata del joven de 18 años, herido durante las labores de extinción de los incendios el 12 de agosto en Ourense, en Oímbra, junto a dos compañeros que ya han recibido el alta. Estuvo ingresado durante casi tres meses por quemaduras de tercer grado que afectan al 40% de su cuerpo y presentaba intoxicación por inhalación de humo.

El pasado 26 de septiembre fueron dados de alta, también en el CHUAC, dos de los brigadistas heridos en el incendio de Burela en la Mariña lucense. Entonces, el informe emitido por el hospital indicaba que la evolución del brigadista de Ourense era favorable, aunque aún mantenía un pronóstico grave. Este lunes, 1 de noviembre, poco más de un mes después, ha sido dado de alta.