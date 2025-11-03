El BOE publica la concesión de Cementos Tudela Veguín en el Puerto Exterior de A Coruña

El traslado de Cementos Tudela Veguín al Puerto Exterior de Punta Langosteira avanza con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del otorgamiento de la concesión y de sus características básicas, por un periodo de 35 años.

La concesión fue aprobada en el último Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, que dio luz verde al proyecto de la empresa cementera, que invertirá cerca de 8 millones de euros en la construcción de la nueva planta, en una superficie de 3.100 metros cuadrados.



De acuerdo con el proyecto, la futura terminal contará con cinco silos metálicos que sumarán una capacidad de almacenamiento de 18.000 toneladas y permitirán almacenar y expedir cemento a granel hacia camiones mediante un sistema automatizado que incluye filtros, compresores, básculas industriales y equipos de control y seguridad.

El proyecto contempla también la construcción de un edificio de servicios múltiples y toda la infraestructura necesaria. La instalación recibirá cemento directamente desde buques mercantes mediante bombeo neumático a través de circuitos subterráneos, y contará con un sistema avanzado de protección ambiental que garantiza la ausencia de emisiones de polvo al exterior y una gestión eficiente de residuos.

Cementos Tudela Veguín es una empresa muy arraigada en el puerto de A Coruña. Desde 1963 utilizó una terminal en el muelle de Calvo Sotelo, cuyos silos permanecen en este lugar, aunque ya están en desuso. En los últimos años viene gestionando unas instalaciones situadas al final del muelle de San Diego, en una parcela de 6.300 metros cuadrados contigua a la actual terminal de Repsol.

Con el proyecto de la cementera, el Puerto Exterior suma un nuevo concesionario y completa el traslado a Punta Langosteira de los tráficos de graneles que aún se operan en los muelles interiores. Todas las empresas que importan o exportan graneles sólidos y líquidos ya están en proceso de traslado al Puerto Exterior.

Correa Kessler

Asimismo, el BOE también publica este lunes la solicitud de la empresa José Luis Correa Kessler S.L. de ampliar el plazo de su concesión en el muelle de A Palloza. La firma, cuyos orígenes se remontan a 1963, gestiona desde julio de 2006 unas instalaciones de elaboración y comercialización de productos pesqueros en el edificio de la antigua lonja de la Solana, con un plazo de 20 años.

Debido a que este periodo finalizará el próximo año, solicita una prórroga, de acuerdo con la Ley de Puertos, al haber realizado durante este tiempo diversas inversiones orientadas a mejorar los procesos productivos y la eficiencia energética.

La Autoridad Portuaria analizará la documentación y, si se confirma que cumple los requisitos legales, valora otorgar una ampliación del plazo de 6 años, hasta julio de 2032, con posibilidad de prórroga. Aunque el futuro del puerto interior está condicionado por el desarrollo de Coruña Marítima, se considera que en A Palloza pueden convivir usos pesqueros y de puerto-ciudad.

Desde el Puerto señalan que el refuerzo de las infraestructuras y las empresas pesqueras es una prioridad en el proyecto Coruña Marítima. Por ello, la Autoridad Portuaria apoyará a Correa Kessler y en general a todas las empresas del sector asentadas en A Palloza, facilitando su actividad en sus ubicaciones actuales o en eventuales cambios en el futuro a otro lugar del recinto portuario, siempre de acuerdo a las necesidades que planteen las compañías.