¿Lloverá esta noche de Halloween 2025 en A Coruña? MeteoGalicia actualiza la previsión del tiempo

Hoy viernes 31 de octubre se celebrará la noche más terrorífica del año: Halloween. Brujas, zombis, muñecas diabólicas y demás seres terroríficos saldrán a las calles de A Coruña para vivir una noche llena de terror y sustos.

Tras unos días de precipitaciones y tiempo inestable, muchos miran al cielo para ver si este Halloween estará pasado por agua. Pues bien, hemos contactado con la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) para conocer la previsión del tiempo para esta noche.

¿Lloverá esta noche de Halloween en A Coruña?

Las lluvias han protagonizado las últimas jornadas en A Coruña. Sin embargo, la previsión del tiempo no será muy diferente para este Halloween, ya que la entrada de un nuevo frente atlántico dejará más precipitaciones y tiempo inestable.

"Será una noche con cielos con intervalos nubosos y precipitaciones. Habrá lluvias, pero bien entrada la noche", advierte Ana Lage, experta de MeteoGalicia.

A última hora de hoy viernes y durante la madrugada del sábado se esperan lluvias en A Coruña, aunque en forma de chubascos ocasionales hasta alrededor de las 22:00 horas. "A partir de ahí, podrían aumentar en intensidad y continuidad", agrega.

La situación será algo diferente en el mar, ya que MeteoGalicia mantiene los avisos de nivel amarillo por fenómenos costeros, con olas que podrían alcanzar los 4-5 metros de altura significativa. Esta alerta permanecerá activa hasta las 21:00 horas.

El tiempo irá mejorando a medida que avance el fin de semana. Una vez pase este frente atlántico, tendremos cielos con algunas nubes, pero sin lluvia, salvo precipitaciones puntuales. Será, por tanto, una excusa perfecta para hacer algún plan al aire libre.

En cuanto a las temperaturas, Ana Lage explica que será una noche de Halloween con temperaturas suaves, ya que las mínimas rondarán los 16 grados en la ciudad. De cara al fin de semana, bajarán ligeramente hasta los 11 grados, por lo que tocará sacar los abrigos.

Será un fin de semana con sabor otoñal, pero, tras una semana de constante actividad meteorológica, el arranque de noviembre se presenta algo más tranquilo. Salvo algún chubasco puntual, no tendremos lluvias significativas.

Durante las próximas jornadas se prevé cielos con nubes y claros en A Coruña. Las temperaturas serán normales para este periodo del año, con mínimas que descenderán moderadamente y máximas que descenderán ligeramente.