Francisco Vázquez será premiado por la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid

Francisco Vázquez, exalcalde de A Coruña, en la primera obra que hizo en la ciudad. Picado

El próximo 20 de noviembre, el exalcalde de A Coruña Francisco Vázquez y el notario Victorio Magariños serán premiados por la Asociación de Juristas Gallegos (Iurisgama) en Madrid, que lleva 24 años celebrando estos galardones. Se trata de dos premios distintos, uno denominado Montero Ríos, que este año recae sobre Magariños, y el Iurisgama, que será para Vázquez.

Su presidente, el abogado y Catedrático de Derecho Mercantil Carlos Lema, explica que estos galardones premian "la carrera profesional" y por este motivo se dan por motivos y logros jurídicos y no políticos. "Se lo concedemos a personas que han desarrollado toda su actividad a lo largo de los años para reconocer su trayectoria", subraya.

Sobre el caso concreto de Francisco Vázquez, Lema, también miembro de la Directiva de la Fundación Barrié, destaca de Francisco Vázquez sus aportaciones a la redacción de la Constitución Española o al Estatuto de Autonomía de Galicia, "entre muchos otros".

Los premios se entregarán en el salón de Pasos Perdidos del Senado, donde se viene celebrando desde la primera edición, cuando se premió al "jurista Manuel Fraga" por su trayectoria jurídica.