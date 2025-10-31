Fallece en A Coruña a los 95 años el periodista Emilio Quesada

La Asociación de la Prensa de A Coruña (APC) ha informado del fallecimiento de Emilio Quesada Zato, su socio número 163 y el más veterano de la agrupación, a la que pertenecía desde 1968.

Nacido en A Coruña en 1930, Quesada había cumplido 95 años y era una figura muy querida en el ámbito periodístico y social coruñés.

A lo largo de su vida, Emilio Quesada desempeñó múltiples facetas profesionales: fue abogado, funcionario en la Diputación Provincial, concejal e incluso alcalde interino de la ciudad en alguna ocasión. Además, destacó en el mundo del deporte, especialmente en el tenis, disciplina en la que logró proclamarse campeón gallego hace 75 años.

Quesada trabajó en medios como El Ideal Gallego, La Hoja del Lunes, Vida Gallega y El Pueblo Gallego, del cual fue corresponsal deportivo.

En 1964, obtuvo el Premio Pérez Lugín de la propia Asociación de la Prensa, y años después impulsó el galardón Cronista Emilio Quesada, que reconoce los artículos que ponen en valor la ciudad de A Coruña y que este año celebra su séptima edición.

El periodista será velado en Servisa a partir de las cinco de la tarde de este viernes y mañana sábado.

El próximo lunes, a las 19:15 horas, se celebrará una misa en su memoria en la iglesia de Santa Lucía.