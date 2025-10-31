Un dispositivo policial en el after La Tata de A Coruña se salda con sanciones por tenencia de drogas Quincemil

Esta mañana de viernes, los vecinos de la calle del Orzán, en A Coruña, se han despertado con un amplio dispositivo policial en la zona, una imagen ya habitual debido a la gran concentración de locales nocturnos situados a lo largo de la calle.

En un vídeo que circula por redes sociales puede verse cómo, con la primera luz del día, alrededor de una quincena de agentes de la Policía Local caminan por la calle y se dirigen hacia el pub after La Tata.

Fuentes municipales confirman que la operación se trató de una inspección rutinaria en el local. Además, señalan que se saldó con dos sanciones administrativas por tenencia de drogas destinadas al autoconsumo.

Este tipo de situaciones en el barrio ya no sorprenden a los vecinos. El presidente de la Asociación de Vecinos Orzán-Pescadería, José Luis Méndez, explica a Quincemil que este tipo de operaciones en los locales de ocio nocturno son habituales. De hecho, en el año 2019 La Tata permaneció cerrada durante un mes por orden del Concello, tras varias redadas después del amanecer e, incluso, al mediodía.