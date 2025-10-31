Una calle de A Coruña esta mañana.

A Coruña

A Coruña se acerca al fin de semana abrazando a las lluvias

Las probabilidades de precipitaciones son elevadas, sobre todo por la mañana, e irán disminuyendo con el paso de las horas. Las temperaturas siguen descendiendo

A Coruña se adentra ya en el fin de semana con una probabilidad elevada de experimentar precipitaciones en estas horas. 

Así, según el pronóstico de Meteogalicia, la probabilidad de que llueva durante la mañana es de un 70%, mientras que desciende al 55% tanto por la tarde como por la noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan normales para esta época del año con un descenso moderado en unas mínimas que marcarán los 16 grados, y unas máximas en descenso ligero que llegarán a los 20 grados.

El cielo, por su parte, se presentará con nubes y claros en general.

La calidad del aire será de un nivel favorable en general, sin grandes cambios con respecto a días pasados.